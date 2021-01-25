Елена Вяльбе – об уголовном деле в отношении Большунова: Первый раз слышу, Саша улетел в Швецию

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала информацию о возбуждении уголовного дела в отношении Александра Большунова.

«Что? Саша побывал в полиции? Ничего не знаю о заявлении финнов, первый раз об этом слышу. Саша вместе со всеми сегодня утром улетел в Швецию», – цитирует Вяльбе Sport24.ru.

По данным СМИ, уголовное дело в отношении Большунова завели за его поступок во время эстафеты на этапе Кубка мира в городе Лахти.

Напомним, уроженец Брянской области ударил палкой финского лыжника Йони Мяки, который «подрезал» его на финише. Также Большунов «влетел» в финских спортсменов, за что российская сборная получила дисквалификацию.