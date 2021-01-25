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25 января 17:56
автор: Артур Гичунцев

В финской полиции подтвердили факт расследования по действиям Большунова на этапе Кубка мира

Ранее сообщалось, что 24-летний спортсмен доставлен у полицейский участок.

Комиссар по уголовным делам департамента полиции региона Хяме Мартти Хирвонен подтвердил информацию СМИ о возбуждении уголовного дела в отношении российского лыжника Александра Большунова.

«В полицию Хяме было направлено два запроса о расследовании факта нападения. Дело будет продолжено в виде предварительного расследования», – цитирует Хирвонена агентство «РИА Новости».

По данным СМИ, уголовное дело в отношении Большунова завели за его поступок во время эстафеты на этапе Кубка мира в городе Лахти.

Напомним, уроженец Брянской области ударил палкой финского лыжника Йони Мяки, который «подрезал» его на финише. Также Большунов «влетел» в финских спортсменов, за что российская сборная получила дисквалификацию.

источник: «РИА Новости»
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