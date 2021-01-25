Большунов и Вяльбе принесли извинения за поведение спортсмена на этапе Кубка мира в Лахти

Российский лыжник Александр Большунов и президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе принесли извинения за инцидент, случившийся на финише эстафетной гонки на этапе Кубка мира в финском Лахти.

Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации лыжных видов спорта России (АЛВСР).

«Враждебность не является частью духа российской команды, и мы высоко ценим принцип честной игры во всех аспектах. Поэтому Александр Большунов извинился перед Йони Мяки, и АЛВСР направила в Финскую лыжную ассоциацию официальное письмо с извинениями. Мы искренне надеемся, что самоотверженность и упорный труд всех спортсменов, их результаты, а также красота лыжных гонок вернутся в центр внимания и продолжат восхищать множество фанатов по всему миру», - говорится в сообщении.

Напомним, в финишном створе в борьбе за второе место Мяки наехал на лыжу Большунова. Россиянин попытался ударить соперника палкой, а после финиша специально врезался в финна, сбив его с ног.

За неспортивное поведение Большунова первая российская команда была дисквалифицирована.