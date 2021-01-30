Юрий Бородавко: После тяжелого этапа в Лахти к Большунову вернулась психологическая устойчивость

Тренер сборной России Юрий Бородавко оценил выступления российского лыжника Александра Большунова в текущем сезоне.

- После тяжелого в психологическом плане этапа в Лахти сейчас все постепенно возвращается на круги своя. Опять вернулась психологическая устойчивость, настрой. Мы понимаем, что происходит и как, над чем работать перед чемпионатом мира, - приводит слова Бородавко ТАСС.

Отметим, что Большунов возглавляет общий зачет Кубка мира, в его активе 1 613 очков, вторым идет Якимушкин (774), третьим - француз Морис Манифика (588).