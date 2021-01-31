Главный врач сборной России Роман Эрлихман сообщил, что лыжница Наталья Непряева будет прооперирована в воскресенье.

«Непряева прилетела в Москву из Стокгольма вчера около девяти часов вечера, перелет она перенесла нормально. Сегодня в 12 часов дня она будет госпитализирована в одну из столичных клиник, а на час уже назначена операция», - цитирует Эрлихмана ТАСС.

Напомним, Непряева получила двойной перелом руки в результате падения в гонке на этапе Кубка мира в Фалуне в минувшую пятницу.

В текущем сезоне россиянка занимает шестое место в общем зачете.