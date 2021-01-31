Россиянин Вокуев занял третье место на престижном марафоне «Марчалонга»

Российский лыжник Ермил Вокуев занял третье место на престижном марафоне «Марчалонга» в Италии.
Победу в гонке, протяженностью 70 км, одержал швед Эмиль Перссон, вторым стал норвежец Тор Асле Йердален. Россиянин проиграл победителю менее трех секунд.
«Марчалонга» - один из самых престижных лыжных марафонов, который в этом году отмечает свое 50-летие. Трасса проходит по двум долинам - Валь-ди-Фьемме и Валь-ди-Фасса, расположенным в Доломитовых Альпах, и завершается двухкилометровым подъемом в Кавалезе.
Марафон «Марчалонга»
Мужчины
70 км
1. Эмиль Перссон (Швеция) — 3:11.09,7
2. Тор Асле Йердален (Норвегия) — +0,9
3. Ермил Вокуев — +2,7…
10. Максим Вылегжанин — +31,1…
30. Дмитрий Баграшов — +2.31,6…
36. Александр Гребенько — +3.08,6…
51. Алексей Двоскин — +5.47,0…
63. Евгений Дементьев (все — Россия) — +9.48,8.