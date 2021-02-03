Большунов пропустит этап Кубка мира в Чехии

Александр Большунов пропустит этап Кубка мира в чешском Нове-Место.

- Все три недели Саша будет готовиться в Италии, так что и этап в Нове-Место он пропустит. Будет подводка к чемпионату миру, где будут присутствовать все аспекты тренировок - и силовые, и длительные, и скоростные занятия, - рассказал старший тренер сборной России Юрий Бородавко в интервью «РИА Новости».

Ранее стало известно, что Большунов не примет участие на этапе Кубка мира в шведском Ульрисехамне.

Добавим, что в текущем сезоне Большунов одержал девять побед в личных гонках. В общем зачет он занимает первое место, набрав 1613 очков.