Большунов досрочно станет победителем общего зачета Кубка мира

Ближайший преследователь Александра Большунова в общем зачете Кубка мира Иван Якимушкин (774 очка) пропустит два ближайших этапа Кубка мира.

- Иван пропустит этапы в Ульрисехамне и Нове-Место. Сейчас идет подготовка к чемпионату мира, уже известно, какие дистанции каждый спортсмен побежит, во всяком случае, первые две дистанции. Соответственно, вся работа сейчас направлена под конкретные дистанции. И этапы Кубка мира в Швеции и Чехии в эту программу не вписываются, - рассказал «РИА Новости» тренер сборной России Олег Перевозчиков.

Таким образом, Якимушкин уже не сможет догнать Большунова, а Александр второй год подряд выиграет большой Хрустальный глобус.