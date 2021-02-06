Стал известен дизайн формы сборной России на чемпионате мира

Представлен дизайн формы, в которой сборная России по лыжным гонкам выступит на чемпионате мира в Германии.

Из-за санкций WADA российские атлеты на протяжении двух лет не смогут выступать на Олимпиадах и мировых первенствах под национальным флагом. Также запрещено использование гимна и герба.

Эскизы новой экипировки российских лыжников оказались в распоряжении РИА Новости.

Комбинезоны выполнены в красно-белых цветах, на них добавлены названия спонсоров сборной России и Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), а также эмблема организации. На красно-белых шапках, помимо названий партнеров, вместо двуглавого орла расположена эмблема федерации, но без традиционного российского триколора посередине.

Добавим, что чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет в немецком Оберстдорфе с 22 февраля по 7 марта.