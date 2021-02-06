Елена Вяльбе: Устюгов точно поедет на чемпионат мира

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала итоги мужского спринта на девятом этапе Кубка мира в Швеции, заодно сообщив, что Сергей Устюгов войдет в состав сборной на чемпионат мира.

Сегодня в шведском Ульрисехамне Устюгов вышел в финал спринтерских соревнований, но при этом финишировал на последнем шестом месте. Другой российский лыжник Глеб Ретивых завоевал серебро, уступив 14 сотых секунды шведу Оскару Свенссону.

«Сергей Устюгов точно поедет на чемпионат мира, в спринте он однозначно будет участвовать, а дальше будем смотреть, – рассказала Вяльбе в интервью для «РИА Новвости». – Есть много всяких мыслей и планов, будем смотреть на его состояние непосредственно на месте. Видно, что он хочется сейчас продышаться на все сто, вспомнить, как бегать на этих скоростях.

Считаю, что Глеб здесь в Ульрисехамне, безусловно, должен был выигрывать. Я понимаю, что в соперниках был швед, который имеет победу на Кубке мира в этом году. Но здесь спасибо Глеб должен сказать Сереге Устюгову, который сработал с ним хорошим тандемом и пропустил его. В целом, медаль есть, это тоже хорошо. Человек, стоя на пьедестале, понимает, что все делает не зря. Надеюсь, он вместе с тренером Маркусом Крамером сделает правильные выводы перед чемпионатом мира».

Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет в немецком Обертсдорфе с 25 февраля по 7 марта.