Юрий Бородавко: На 99 процентов состав сборной на чемпионат мира сформирован

Старший тренер национальной команды Юрий Бородавко Наталья Непряева и Татьяна Сорина вошли в состав сборной России на чемпионат мира.

- Наталья продолжает тренироваться по мере возможностей, бережет руку. Все остальные тренировки выполняет (без ограничений). Она в составе сборной России на чемпионат мира, в зависимости от состояния будет приниматься решение, в каких гонках она сможет стартовать.

Восстановление Татьяны идет успешно. Она уже катается в ботинках, не хромает. Думаю, через пару дней она начнет полноценно готовиться. Она тоже в составе. На 99% состав сборной на чемпионат мира сформирован, - приводит слова Бородавко «РИА Новости».

Напомним, что Непряева упала во время гонки на 10 км свободным стилем на седьмом этапе Кубка мира в шведском Фалуне и была вынуждена сойти с дистанции из-за травмы руки. Позже спортсменке был диагностирован перелом двух костей кисти. Сорина получила травму во время пробежки: 26-летней российской лыжнице диагностировали разрыв связок на левой ноге.