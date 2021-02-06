Елена Вяльбе: Ретивых на таких спринтах, в такой компании соперников должен выигрывать

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что Ретивых должен был побеждать на этапе Кубка мира в шведском Ульрисехамне.

- Все неплохо, у нас есть медаль, оба участника в финале. Но мое глубокое убеждение - Глеб на таких спринтах, в такой компании соперников должен выигрывать, - цитирует Вяльбе ТАСС.

Напомним, что победу на этапе одержал представитель шведской команды Оскар Свенссон, преодолевший дистанцию в финале за 2 минуты 55,34 секунды. Отставание Ретивых составило 0,14 секунды.