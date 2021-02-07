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07 февраля 13:42

Александр Легков: Большунов – это уникум, как Болт, Фелпс и Бьорндален

В текущем сезоне лидер сборной России набрал 1613 очков и занимает первое место в общем зачете.

Олимпийский чемпион Александр Легков поделился мнением по поводу своего соотечественника Александра Большунова.

Ранее стало известно, что 24-летний россиянин досрочно выиграл общий зачет Кубка мира, став обладателем большого Хрустального глобуса во второй раз кряду.

– В нынешней сборной практически все ребята, с которыми я ранее бегал: Устюгов, Белов, Спицов, Червоткин, Ларьков. Не было только Саши Большунова, который просто из другой лиги. Это уникум, как Болт, Фелпс, Бьорндален.

Плюс, образно говоря, он «живет в лесу», только тренируясь и думая о соревнованиях. У него вся жизнь там, больше нет ничего другого. Просто как лошадь с шорами на глазах, которая идет только вперед, поскольку не имеет возможности оглядываться по сторонам, – цитирует Легкова «Реальное время».

В нынешнем сезоне на счету Большунова девять побед в личных гонках.

источник: «Реальное время»
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