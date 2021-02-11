Елена Вяльбе: Непряева будет в заявочном листе, но окончательное решение за спортсменкой и врачом

В интервью «Матч ТВ» Елена Вяльбе рассказала о том, что ждать от Натальи Непреявой на чемпионате мира.

«Непряева безусловно в заявочном листе. По приезде на чемпионат мира мы в первую очередь прислушаемся к ней и к врачу, который находится там с ней. Конечно, я очень надеюсь, что она покажет максимум из того, что можно, - говорит Елена Вяльбе. - Конечно, у нас с эстафетой большие проблемы, и я уверена, что в эстафете она побежит. Просто понятно, что той работы, которая должна быть сделана перед чемпионатом мира, она не сделает ее в полном объеме».

Напомним, что во время гонки с раздельным стартом на 10 км на этапе Кубка Мира в шведском Фалуне Наталья Непряева упала и сломала две кости в правой кисти руки. Операция на руке была проведена 31 января, а предварительные сроки восстановления: три-четыре недели.