Сборная России завоевала три медали в спринтерских гонках на ЮЧМ-2021

Россиянин Александр Терентьев выигралал золотую медаль в спиринтерских гонках классическом стиле в возрасте до 23 лет на чемпионате мира среди юниоров по лыжному спорту.

У женщин первое место заняла немка Лиза Лохман.

Второе место заняли россиянка Христина Мацокина и норвежец Аарон Акре Рисстад. Бронзовые медали достались Шведке Луизе Линдстрем и россиянину Сергею Ардашеву.

Походу финальной гонки идущая второй россиянка Анастасия Фалеева зацепила инвентарь чешки Терезы Берановой из-за чего та упала и стала шестой. В итоге судейская коллегия приняла решение дисквалифицировать россиянку.

Чемпионат мира среди юниоров (U-23).