Бородавко – о победе Терентьева на ЮЧМ: Александр доказал, что он является сильнейшим среди юниоров

Тренер сборной России Юрий Бородавко прокомментировал победу Александра Терентьева в классическом спринте на юниорском чемпионате мира среди юниоров в Вуокатти (Финляндия).

Напомним, что 21-летний спортсмен показал результат 3 минут 1,72 секунд, опередив норвежца Арона Акре Рисстада на 5,54 секунды. Тройку лучших замкнул еще один представитель России Сергей Ардашев.

– Терентьев в этом году сделал большой шаг вперед, выступал на этапах Кубка мира, попадал там в полуфинал, что уже является хорошим показателем. Сегодня он был фаворитом и доказал, что среди молодежи является сильнейшим. Конечно, приятно было увидеть такую победу, все-таки он мой ученик. Это была лишь одна из задач на сезон. Главная – подготовка к чемпионату мира, – цитирует Бородавко Sport24.

Мировое первенство пройдет среди взрослых спортсменов пройдет в немецком Оберстдорфе с 23 февраля по 7 марта.