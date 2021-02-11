Вяльбе - о Фалеевой: Она реально сбила чешку. Мы не будем подавать протест

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что российская сборная не будет подавать протест на лишение золотой медали Анастасии Фалеевой в спринте молодежного чемпионата мира в финском Вуакатти.

«Мы не будем подавать протест. На что мы должны подавать протест? На то, что наша нарушила правила? Я убеждена, что Фалеева реально сбила чешку», - сказала в интервью «Чемпионату» Вяльбе.

На финише россиянка задела лыжу Терезы Берановой. После столкновения чешка упала и финишировала последней.

Отметим, что к результату Фалеевой было прибавлено две минуты, в итоге россиянка опустилась на последнюю строчку.

Золото выиграла немка Лиза Лохманн, на вторую строчку поднялась россиянка Христина Мацокина.