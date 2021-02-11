Тереза Беранова: Соперница задела мои лыжи, мне не на что было опереться, и я упала

Лыжница из сборной Чехии Тереза Беранова прокомментировала столкновение с Анастасией Фалеевой на финише в спринте на молодёжном чемпионате мира в Вуокатти (Финляндия).

«Весь день я провела с верой в победу. Мне легко дались квалификация и другие гонки, как и финал до самого финиша. Но потом моя соперница, переезжая на другую лыжню, задела мои лыжи. Не оставалось времени воткнуть палку, поэтому мне не на что было опереться, и я упала», — приводит слова Берановой Czech Ski.

Напомним, что россиянке вынесли наказание в виде прибавления двух минут к результату, что отбросило Фалееву на последнюю строчку.

Золото завоевала немка Лиза Лохманн, серебро - россиянка Христина Мацокина.