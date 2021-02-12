Степанова победила в гонке свободным стилем на юниорском ЧМ, Крупицкая заняла второе место

Российская лыжница Вероника Степанова одержала победу в гонке свободным стилем на пять километров в рамках чемпионата мира среди юниоров.
Напомним, что соревнования проходят в финском Вуокатти с 9 по 14 февраля.
Степанова финишировала с результатом 13 минут 44 секунд, опередив на 16,5 секунды свою соотечественницу Евгению Крупицкую, занявшую второе место. Тройку лучших замкнул Маргрете Бергане из Норвегии (+27,4).
В первую десятку также попали еще две россиянки – Анна Кожинова (8-е место; +44,1) и Ольга Жолудева (10-е; +47,5)
Чемпионат мира среди юниоров
Вуокатти (Финляндия)
Индивидуальная гонка, 5 км
Свободный стиль
Девушки