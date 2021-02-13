Сборная России завоевала серебряные медали в смешанной эстафете на юниорском ЧМ

На чемпионате мира по лыжным гонкам среди юниорам прошла смешанная эстафета (4 x 5 км).
Победу одержала команда Норвегии с результатом 52 минуты и 52,9 секунды.
Сборная России завоевала серебро, уступив норвежцам 3,9 секунды.
Обладателями бронзовых наград стали шведские лыжники и лыжницы (+7,7 к результату сборной Норвегии).
Чемпионат мира по лыжным гонкам среди юниоров 2021
Вуокатти, Финляндия
Смешанная эстафета
4х5 км
1. Норвегия (Сюнне Арнесен, Йон Рольф Скаму Хупе, Ховард Мусебю, Хедда Амундсен) – 52:52,9
2. Россия (Анастасия Фалеева, Сергей Ардашев, Александр Терентьев, Анна Грухвина) – +3,9
3. Швеция (Ханна Абрахамссон, Фредрик Андерссон, Юхан Херберт, Луиза Линдстрем) – +7,7
4. Франция (Мелисса Гал, Тео Шели, Том Манчини, Флора Дольче) – +9,7
5. США (Хэйли Свирбул, Гас Шумахер, Хантер Уондерс, София Лаукли) – +16,7...