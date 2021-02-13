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13 февраля 15:43
автор: Виктор Шарафудинов

Сборная России завоевала серебряные медали в смешанной эстафете на юниорском ЧМ

За российскую команды выступали Анастасия Фалеева, Сергей Ардашев, Александр Терентьев и Анна Грухвина.

На чемпионате мира по лыжным гонкам среди юниорам прошла смешанная эстафета (4 x 5 км).

Победу одержала команда Норвегии с результатом 52 минуты и 52,9 секунды.

Сборная России завоевала серебро, уступив норвежцам 3,9 секунды.

Обладателями бронзовых наград стали шведские лыжники и лыжницы (+7,7 к результату сборной Норвегии).

Чемпионат мира по лыжным гонкам среди юниоров 2021

Вуокатти, Финляндия

Смешанная эстафета

4х5 км

1. Норвегия (Сюнне Арнесен, Йон Рольф Скаму Хупе, Ховард Мусебю, Хедда Амундсен) – 52:52,9

2. Россия (Анастасия Фалеева, Сергей Ардашев, Александр Терентьев, Анна Грухвина) – +3,9

3. Швеция (Ханна Абрахамссон, Фредрик Андерссон, Юхан Херберт, Луиза Линдстрем) – +7,7

4. Франция (Мелисса Гал, Тео Шели, Том Манчини, Флора Дольче) – +9,7

5. США (Хэйли Свирбул, Гас Шумахер, Хантер Уондерс, София Лаукли) – +16,7...

источник: «Советский спорт»
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