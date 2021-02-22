Тереза Беранова: У меня нет никакой неприязни к русским. Я просто отреагировала на ситуацию

«Хочу пояснить – я не хотела, чтобы сказанное мной звучало так, что Александр Большунов пустоголовый или обезьяна, несмотря на то, что тогда он немного так и выглядел. Но не сейчас. Меня попросили прокомментировать тот инцидент в Лахти и, возможно, я не очень тактично ответила на этот вопрос, но зато честно.

У меня нет никакой личной неприязни к русским. Я просто отреагировала на ситуацию. Я даже никого из русских лично не знаю. Да и вообще никого из лидеров Кубка мира. Но все равно не осмелилась бы сказать, что кто-то из них глупый. Я сожалею, что вас это обидело, но я ничего плохого изначально говорить не хотела.

Но я хочу сказать, что получила очень много гневных сообщений от русских. К примеру, в нашей стране мы чаще всего обсуждаем политику, но при этом особо не обращаем внимания на то, кто и что про кого-то сказал. А сейчас я впервые получила настолько абсурдную реакцию».

Напомним, ранее Беранова отреагировала на инцидент на финише эстафеты между Александром Большуновым и финским лыжником Йони Мяки на этапе Кубка мира в Лахти, назвав россиянина «обезьяной» и добавив, что русские - «пустоголовые».

Напомним, Александр Большунов досрочно завоевал Кубок мира по лыжным гонкам в этом сезоне.