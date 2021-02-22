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22 февраля 22:56
автор: Степан Шереметьев

Юрий Бородавко: Рука позволяет Наталье работать если не на 100%, то на 90% точно

Ранее российская лыжница Наталья Непряева получила травму руки, сломав пальцы.

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, что Наталья Непряева, месяц назад получившая травму руки, выступит на чемпионате мира, который стартует в немецком Оберстдорфе 24 февраля.

«Сегодня провели первую интервальную тренировку, очень жесткую, спринтерского направления, она показала, что рука позволяет Наталье работать если не на 100%, то на 90% точно.

Физиотерапевты еще поработают над тем, чтобы облегчить нагрузку на руку, будут проделаны лечебные процедуры. Надеемся, что она будет стартовать в спринте, а дальше определимся по ходу», - сказал Бородавко в интервью «Р-Спорт».

Отметим, что Непряева является двукратным бронзовым призером ЧМ-2019 в скиатлоне и эстафете.

Напомним, что чемпионат мира по лыжным гонкам продлится с 24 февраля по 7 марта 2021 года.

источник: «Р-Спорт»
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