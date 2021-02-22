Юрий Бородавко: Рука позволяет Наталье работать если не на 100%, то на 90% точно

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, что Наталья Непряева, месяц назад получившая травму руки, выступит на чемпионате мира, который стартует в немецком Оберстдорфе 24 февраля.

«Сегодня провели первую интервальную тренировку, очень жесткую, спринтерского направления, она показала, что рука позволяет Наталье работать если не на 100%, то на 90% точно.

Физиотерапевты еще поработают над тем, чтобы облегчить нагрузку на руку, будут проделаны лечебные процедуры. Надеемся, что она будет стартовать в спринте, а дальше определимся по ходу», - сказал Бородавко в интервью «Р-Спорт».

Отметим, что Непряева является двукратным бронзовым призером ЧМ-2019 в скиатлоне и эстафете.

Напомним, что чемпионат мира по лыжным гонкам продлится с 24 февраля по 7 марта 2021 года.