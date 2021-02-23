Клебо не считает себя фаворитом предстоящего чемпионата мира

Трехкратный чемпион мира Йоханнес Клебо сказал, что больше не является фаворитом чемпионата мира.

«Я не фаворит этого чемпионата. Это невероятные ощущения не быть фаворитом даже на тренировке. Я чувствую, что не сильнейший как на спринте, так на дистанции, где есть сильный русский и несколько норвежцев», - приводит слова Клебо норвежский телеканал TV2.

Напомним, что из-за опасения заразиться коронавирусом Клебо решил сосредоточиться на чемпионате мира и пропустил большинство гонок Кубка мира, включая Тур де Ски.