Дмитрий Губерниев - норвежскому телеканалу: Норвегия останется без золотых медалей

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил в эфире телеканала NRK, что на чемпионате мира по лыжным гонкам сборная Норвегии останется без золотых медалей.

«Российский биатлон сейчас без (золотых) медалей, к сожалению. Но на следующей неделе Норвегия — при Большунове-то — на две недели останется без золотых медалей. Только серебряные и бронзовые. Норвегия, будь внимательней!», - цитирует Губерниева МК-Спорт.

Напомним, что на завершившемся чемпионате мира по биатлону российская команда завоевала одну бронзовую медаль.