Устюгов может пропустить чемпионат мира

Президент Федерации лыжных гонок России и главный тренер национальной команды Елена Вяльбе рассказала о перспективах российского лыжника Сергея Устюгова на чемпионате мира.

Россиянин упал и получил повреждение незадолго до старта чемпионата.

— Будем смотреть, что он скажет: побежит он спринт или нет. Если нет, то вряд ли мы сможем ему что-то предложить. Реальность такова. Все ребята отбирались на каждую гонку, была жесткая конкуренция. За былые заслуги не правильно что-то менять. Думаю, любой тренер с этим согласен, — цитирует Вяльбе «СЭ».

Напомним, что Устюгов завоевал в 2017 году две золотые медали чемпионата мира в финском Лахти.