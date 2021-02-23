Елена Вяльбе: Сорина и Непряева выступят на чемпионате мира

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала состояние лидеров женской команды, Татьяны Сориной и Натальи Непряевой, после перенесенных травм.

«Сорина через неделю после травмы начала полноценно тренироваться, каталась на лыжах. Сейчас она полноценно тренируется, два дня назад выиграла контрольную гонку. Поэтому я надеюсь, что ее травма в прошлом, все забыто. Понятно, что поначалу она принимала обезболивающие, была наложена лонгетка. Все это неудобно, но у Татьяны есть характер, она умеет терпеть. Что касается Непряевой, то пять дней назад мы разговаривали с Юрием Бородавко относительно ее состояния. Он сказал, что она катается с двумя палками, делает хороший объем работы. Да, рука болит, пальцы болят, но даже врач говорит, что надо работать через боль. Тогда все будет быстрее заживать. Она будет участвовать на ЧМ», - цитирует Вяльбе «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Сорина подвернула ногу на тренировке после завершения Тур де Ски, а Наталья Непряева упала и сломала две кости в правой кисти руки во время гонки с раздельным стартом на 10 км на этапе Кубка Мира в шведском Фалуне.