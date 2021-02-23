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23 февраля 21:30
автор: Виктор Шарафудинов

Александр Панжинский: Отсутствие Устюгова на чемпионате мира сильно не повлияет на сборную России

Чемпион мира 2017 года не сможет выступить в немецком Оберстдорфе.

Серебряный призер Олимпиады в Ванкувере в индивидуальном спринте Александр Панжинский прокомментировал новость о том, что российский лыжник Сергей Устюгов, скорее всего, пропустит весь предстоящий чемпионат мира из-за травмы.

«Травма Устюгова – неприятная новость, – отметил Панжинский в интервью для «Чемпионата». – Я сам удивлен. Мы рассчитывали на Сергея как одного из фаворитов команды. Если Сергей себя плохо чувствует, то он не сможет выступить на пределе своих возможностей, показать полную готовность. Соответственно, на медали сложно рассчитывать – это понимает сам Сергей и Елена Валерьевна Вяльбе. Наверное, было принято правильное решение. Потому что это не последний сезон. Следующий – олимпийский. Может быть, такой стратегический ход сделали. Можно пожертвовать всем ЧМ.

Повлияет ли это на команду? У нас все равно есть подбор хороших ребят: Сергей Ардашев и Александр Большунов, который не раз демонстрировал свою форму и готовность показывать высочайший результат. Также у нас есть победитель первенства мира Александр Терентьев в классическом спринте, был на голову выше всех. Если он покажет такую же форму и задор, то у него есть шансы достичь высокого результата. Команда сильна, поэтому отсутствие Сергея Устюгова, я думаю, сильно не повлияет. Конечно, это персональная спортивная трагедия для него. Весь этот сезон для него неудачный: сначала коронавирус, теперь травма, и ЧМ сейчас под вопросом».

Чемпионат мира по лыжным гонкам пройдет в немецком Обертсдорфе с 24 февраля по 7 марта. Всего будет разыграно 23 комплекта наград.

источник: Чемпионат.com
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