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24 февраля 09:49
автор: Александр Шульгин

Елена Вяльбе: Я выбрала другой путь

Глава ФЛГР Елена Вяльбе рассказала о проблемах, с которыми ей приходилось сталкиваться будучи спортсменкой.

«Я читала интервью Резцовой, где она рассказывала, как ее заставляли делать аборт. На самом деле, и меня заставляли. Но меня больше олимпийских медалей волновал вопрос, будут ли у меня дети после аборта. Я выбрала другой путь. Я никогда не молчала, отстаивала свое мнение».

Напомним, ранее трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова заявила, что перед Олимпиадой-88 в Калгари ее заставили сделать аборт, а Вяльбе разрешили не делать.

Елена Вяльбе также завоевала три олимпийских золота в лыжных гонках.

источник: Чемпионат.com
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