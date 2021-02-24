Елена Вяльбе: Я выбрала другой путь

«Я читала интервью Резцовой, где она рассказывала, как ее заставляли делать аборт. На самом деле, и меня заставляли. Но меня больше олимпийских медалей волновал вопрос, будут ли у меня дети после аборта. Я выбрала другой путь. Я никогда не молчала, отстаивала свое мнение».

Напомним, ранее трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова заявила, что перед Олимпиадой-88 в Калгари ее заставили сделать аборт, а Вяльбе разрешили не делать.

Елена Вяльбе также завоевала три олимпийских золота в лыжных гонках.