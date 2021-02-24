Дмитрий Губерниев: Устюгов не выступит на чемпионате мира

Российский лыжник Сергей Устюгов пропустит чемпионат мира из-за травмы, полученной во время падения на контрольной тренировке. Об этом сообщает МК-Спорт, ссылаясь на телеграм-канал телекомментатора Дмитрия Губерниева.

«Есть информация, что Сергей Устюгов не выступит на ЧМ по лыжам — после падения в контрольной гонке состояние не очень! Ждем и желаем парню здоровья», - цитирует МК-Спорт сообщение Губерниева.

Устюгов является двукратным чемпионом мира 2017 года. На последнем чемпионате мира в Зефельде в 2019 году Устюгов серебряную медаль в составе эстафеты.