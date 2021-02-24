Тренер Устюгова: Не знаю, откуда Губерниев берет эту информацию

Тренер Сергея Устюгова Маркус Крамер прокомментировал информацию телекомментатора Дмитрия Губерниева, о том, что российский лыжник не сможет выступить на чемпионате мира из-за травмы.

«Это не настолько серьезно. Все решается в данный момент, тренировка началась в 12:30, и после нее мы решим, сможет ли он стартовать или нет. Не знаю, откуда Губерниев берет эту информацию, это неправда», - приводит слова Крамера «Спорт-Экспресс».

По предварительному плану Устюгов должен участвовать в завтрашних спринтерских забегах классическим стилем. В них будут разыграны первые медали чемпионата мира.