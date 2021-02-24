Крамер считает, что чемпионат мира в центральной Европе надо проводить в начале февраля

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер заявил, что чемпионата мира в Оберстдорфе проходит в неподходящие сроки, поскольку из-за теплой погоды тяжело подготовить трассу в надлежащем состоянии.

«Завтра вообще ожидается самый теплый день, будет еще жарче - около 17 градусов. Считаю, что чемпионат мира проводится слишком поздно, для центральной части Европы такая погода является делом привычным, нет ничего удивительного в том, что температура может быть 15-20 градусов. Если ты хочешь здесь провести чемпионат мира, то должен ставить его на начало февраля, иначе вы просто не найдете подходящего места на высоте от 500 до 1000 метров. Оберстдорф - хорошее место для проведения турнира, здесь есть вся необходимая инфраструктура, но если у тебя нет снега, то это становится большой проблемой. Сегодня снег очень мягкий, поэтому я поддерживаю решение перенести старт завтрашней гонки. Я уверен, что организаторы будут использовать соль, что особенно важно на скоростном спуске с поворотом. В таких условиях очень сложно контролировать лыжи», - цитирует Крамера ТАСС.

Напомним, что чемпионат мира по лыжным гонкам пройдет Оберстдорфе с 24 февраля по 7 марта. Завтрашние спринтерские гонки были перенесены с вечернего времени на утро. Так квалификация начнется в 11:00 (здесь и далее указано московское время) вместо 14:45, а финальные заезды в 13:30 вместо 17:15. По их результатам будут разыграны первые медали 42-го чемпионата мира.