Непряева и Устюгов выступят в спринтерских гонках

Тренер сборной России Сергей Турышев назвал состав российской команды на спринтерские гонки в рамках чемпионата мира, сообщает ТАСС.
Мужчины: Александр Большунов, Глеб Ретивых, Сергей Устюгов, Александр Терентьев.
Женщины: Наталья Непряева, Юлия Ступак, Татьяна Сорина, Христина Мацокина.
Напомним, что участие Устюгова и Непряевой было под вопросом из-за травм спортсменов.
Чемпионат мира по лыжным гонкам пройдет Оберстдорфе с 24 февраля по 7 марта. В спринтерских гонках разыгрывается первый комплект наград.