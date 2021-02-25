FIS приняло решение перед стартом спринта чемпионата мира по лыжным гонкам посыпать трассу солью

Жюри FIS приняло решение посыпать трассы, на которых пройдет чемпионат мира по лыжным гонкам в Оберстдорфе, солью.

Рейс-директор FIS Пьер Миньерей объяснил это решение тем, что таким образом лучше будет сохраняться лыжня на трассе.

«Мы провели несколько тестов и пришли к выводу, что это лучшее решение для сохранения хороших трасс от пролога до финала спринта», — приводит слова Миньерея Dagbladet.

Добавим, что спортсмены получат ограниченный доступ к трассе: на 10 мин перед прологом и 10 мин - перед финальными забегами.