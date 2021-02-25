Елена Вяльбе: Жюри под словом «блокировка» может понимать что угодно

«У Саши испытательный срок на ближайшие пять стартов под эгидой FIS. Там пять пунктов прописано, если хоть один из них будет нарушен, то на следующие два старта его не допустят. Также выписан штраф в размере двух тысяч франков. Но это больше не наказание, а просто покрытие расходов комиссара. Сашу мы проинформировали в связи с тем, что он должен быть аккуратнее, потому что жюри под словом «блокировка» может понимать что угодно».

Напомним, сегодня в немецком Оберстдорфе стартовал чемпионат мира по лыжным гонкам.