Мужская российская команда в полном составе прошла квалификацию спринтерских гонок

Глеб Ретивых, Александр Терентьев, Александр Большунов и Сергей Устюгов прошли квалификацию в спринтерской гонке классическим стилем в рамках чемпионата мира.

Выиграл квалификацию лидер норвежской команды Йоханнес Клебо, лучшее место из россиян в квалификации занял Глеб Ретивых, он стал пятым. Терентьев, Устюгов и Большунов заняли места с восьмого по десятое.

Напомним, что в спринтерских гонках разыграется первый комплект наград 42-чемпионата мира по лыжным видам спорта.