Наталья Непряева: Не хватило соревновательной практики. Нереально за две недели вылечить перелом

Наталья Непряева прокомментировала свою неудачу в четвертьфинале спринта на чемпионате мира по лыжным гонкам в немецком Обертсдорфе.

«Конечно, не хватило соревновательной практики, – отметила Наталья в интервью для телеканала «Матч ТВ». – Абсолютно не то состояние, которое хотелось бы иметь на данный момент. Надеюсь, с гонками буду разгоняться и набирать форму. Посмотрим. Пока не могу показать ту борьбу, которую, возможно, от меня ожидают. Надеюсь, на более длинных дистанциях будет попроще.

Рука дает работать, но, конечно, это лимитирующий фактор, который мешает и отвлекает. Не хватает скоростной работы, потому что весь сбор провела, катаясь с одной палкой. Что имеем, то имеем. Надеюсь, что дальше будет лучше и я разгонюсь. Болевые ощущения? Конечно, есть. Нереально за две недели вылечить перелом, ничего такого еще не придумали».

Непряева заняла лишь пятое место в своем четвертьфинальном забеге. Не удалось пробиться в полуфинал и другим российским лыжницам: Татьяне Сориной, Христине Мацокиной и Юлии Ступак.