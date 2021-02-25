Большунов, Ретивых и Устюгов вышли в полуфинал спринтерских гонок

Александр Большунов, Глеб Ретивых и Сергей Устюгов вышли в полуфинальные забеги спринтерских гонок в рамках чемпионата мира.

Большунов и Ретивых выиграли свои четвертьфинальные забеги. Устюгов в своем четвертьфинале пришел вторым, в этом же забеге Александр Терентьев стал третьим, но показанное им время не позволило отобраться в полуфинал.

В полуфинал попадают по два лучших спортсмена из каждого четвертьфинала, к ним по времени прибавляются еще два спортсмена из тех, кто не прошел в полуфинал напрямую.