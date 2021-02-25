Михаил Девятьяров: Устюгов после травмы, было заметно, как Сергей прихрамывал

- Перейдем к мужчинам - тоже без медалей нет. Что скажете?

- Наши лидеры Большунов и Устюгов, в общем, сработали неплохо. Все знают, что накануне чемпионата Саша приболел, поэтому готовился отдельно от группы. В принципе, видно, что Александр в хорошей форме, просто пока ему не хватило скорости, чтобы на равных посоперничать с норвежцами в спринте.

Устюгов выступил в свою силу, учитывая, что на контрольной тренировке Сергей получил травму – упал и сильно повредил мышцы бедра. Было заметно, как Сергей прихрамывал.