Клебо стал первым лыжником в истории, которому удалось выиграть спринт на двух чемпионатах мира

Йоханнес Клебо стал первым лыжником в истории, которому удалось дважды выиграть классический спринт на чемпионатах мира.

Сегодня норвежский лыжник превзошел всех в немецком Обертсдорфе, а в 2019 году стал победителем спринта на предыдущем чемпионате мира в австрийском Зефельде.

В мужских соревнованиях на ЧМ в Германии норвежцы заняли весь пьедестал почета. Эрик Вальнес завоевал серебро, а Хорвард Таугбель – бронзу. Россияне Александр Большунов и Сергей Устюгов в финале финишировали соответственно на четвертом и пятом местах.