Устюгов - о возможной работе с Бородавко: Спасибо, но я хочу жить и быть здоровым

Российский лыжник Сергей Устюгов рассказал сможет ли он тренироваться у Юрия Бородавко.

«Да он меня не возьмет! Он же знает меня, Я готовился у него в юниорском возрасте порядка трех месяцев. Мне хватило. Один раз было такое, что я ходил как ковбой с согнутыми ногами три дня. Запомнил это на всю жизнь. Если сейчас мне скажут идти тренироваться к нему я брошу лыжи в угол и скажу: «Спасибо, но я хочу жить, быть здоровым и двигаться дальше»», - цитирует Устюгова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Устюгов тренируется под руководством Маркуса Крамера. В тренировочной группе Юрия Бородавко находится обладатель Кубка Мира Александр Большунов.