Егор Сорин: Саша настраивался на победу

Тренер сборной России по лыжным гонкам рассказал за счет чего сборная Норвегии не дала выиграть Александру Большунову медаль в спринтерской гонке.

«Саша очень сильно расстроился. Выходил бороться минимум за медаль, настраивался на победу. Пытался работать первым номером, изматывать норвежцев. Они сработали тактикой против Саши, пытались не дать ему пространство для атаки, не хотели его пускать вперед» - приводит слова Сорина «Матч ТВ».

Напомним, что Большунов по итогу финала спринтерской гонки в рамках чемпионата мира стал четвертым. Весь пьедестал заняли представители сборной Норвегии, выиграл гонку Йоханнес Клебо.