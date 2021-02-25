Финский лыжник Маки отреагировал на наказание Большунова

Финский лыжник Йони Маки высказался по поводу наказания Александра Большунова за инцидент в эстафетной гонке.

- Хорошо, что они отреагировали. Решение приняли профессиональные юристы. Больше ничего сказать не могу. В будущем должны быть приняты четкие правила, чтобы быстро разрешать подобные вопросы, - приводит слова Маки Ilta-Sanomat.

Напомним, что конфликтная ситуация между Большуновым и Мяки произошла в эстафетной гонке в Лахти. Финский лыжник не дал Большунову себя обогнать на финишной прямой. В ответ российский лыжник отмахнулся палкой, а после финиша въехал в соперника, сбив того с ног.

Позже Большунов получил испытательный срок на пять гонок под эгидой FIS, в случае нарушения последует дисквалификация на две гонки. Также стало известно, что полиция финского региона Хяме не будет проводить предварительное расследование и передавать в прокуратуру дело в отношении российского лыжника.