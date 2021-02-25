Глеб Ретивых: У норвежцев будет очень тяжело отобрать золотую медаль на чемпионате мира

Глеб Ретивых считает, что мужской команде России прокомментировал результаты спринтерской гонки на чемпионате мира в Оберстдорфе.

- Вы сами видели, что первые три места у норвежцев, это говорит о многом, хотя всю свою подготовку скрывались в Норвегии. Первый день на чемпионате мира им удался.

Не думаю, что после сегодняшней гонки у них вся команда провалится, напротив, в очередной раз у них будет очень тяжело отобрать золотую медаль, - цитирует российского лыжника ТАСС.

Напомним, что спринтерские гонки открывали соревновательную часть чемпионата мира в Германии. В четверг победу одержал норвежец Йоханнес Клебо, второе и третье места заняли его соотечественники - Эрик Вальнес и Ховард Таугбель.