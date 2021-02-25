Василий Рочев: Неудачный финал спринтерской гонки станет для сборной России хорошей мотивацией

Чемпион мира в лыжных гонках Василий Рочев подвел итоги мужской спринтерской гонки на чемпионате мира в Оберстдорфе.

- По первому старту чемпионата, да еще и спринт — не стоит делать скорых выводов. Наши парни универсалы, и этот первый старт пойдет на пользу нашим парням. Сегодня они проработались, пережили стрессовую ситуацию, проработали мышцы, и относительно неудачный финал для нашей команды станет хорошей мотивацией, - передает слова Рочева «Чемпионат».

Напомним, что по итогам Александр Большунов и Сергей Устюгов заняли четвертое и пятое места соответственно. Победу у мужчин в Оберстдорфе праздновал норвежский лыжник Йоханнес Клебо.