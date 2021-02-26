FIS назначила для Большунова испытательный срок на пять гонок и штраф

Международная федерация лыжного спорта (FIS) приняла решение, что Александр Большунов намеренно врезался в финна Йони Мяки на финише одной из гонок. Об этом сообщает «Интерфакс»

«У Саши испытательный срок на ближайшие пять стартов под эгидой FIS. Там пять пунктов прописано, если хоть один из них будет нарушен, то на следующие два старта его не допустят. Также выписан штраф в размере 2 тысяч франков. Но это больше не наказание, а просто покрытие расходов комиссара», – передает слова президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе «Профиль».

Добавим, что российский лыжник является трехкратным серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр. Большунов обладает четырьмя серебряными наградами чемпионатов мира. В прошлом сезоне спортсмен впервые в карьере выиграл общий зачет Кубка мира.