Девон Кершоу: Ретивых не смог удержать второе место из-за плохой передачи трассы от Большунова

Канадский лыжник Девон Кершоу заявил, что российской сборной не удалось удержать второе место в командном спринте на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе из-за Александра Большунова.

«Ретивых не смог удержать второе место из-за ужасной позиции, которая ему досталась от Большунова. Глеб — высокий и мощный лыжник. На момент передачи трасса уже превратилась в кашу, а в нескольких секундах позади шел Клебо. Йоханнес просто уничтожил своих соперников и завоевал золотую медаль», - приводит слова Кершоу «МК-Спорт», ссылаясь на FasterSkier.

Добавим, что Большунов и Ретивых завоевали бронзу в командном спринте. По ходу гонки россияне были вторыми, а на предпоследнем круге Большунов вышел в лидеры. Ретивых не смог сохранить лидерство и занял третье место.

Напомним, что ЧМ продлится до 7 марта.