Вяльбе - о травме Спицова: Мы все предполагали, что это просто ушиб

«У него перелом пятой пястной кости левой руки. Думаю, это будет фиксация шурупами. Если без них, то уйдет шесть недель на восстановление. Если с фиксацией — то две-три, возможно. Он был в очень хорошем состоянии. И на эстафету я очень на него рассчитывала. Не вижу никакого смысла рисковать. Мы все предполагали, что это просто ушиб. Никто даже не думал о переломе», - приводит слова Вяльбе телеканал «Матч-ТВ».

Напомним, Денис Спицов получил травму на тренировке во время спуска на том же месте, что и ранее другой российский лыжник Сергей Устюгов.

Спицов является трехкратным олимпийским призером.

На чемпионате мира в немецком Оберстдорфе в активе мужской сборной России одна золотая и одна бронзовая награды.