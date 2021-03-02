Евгений Дементьев: Большунов – молодец. Ушатал норвежцев

Олимпийский чемпион Евгений Дементьев поделился эмоциями от первенства мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе.

«Как любой болельщик, я ждал этого чемпионата, потому что это реально большое событие для всех в лыжном мире. Ажиотаж очень большой, его все смотрят. Если брать последовательно по гонкам, то классический спринт – мне верилось, что будет нечто большее.

Дуатлон – Александр сделал нечто! Все, что он хотел. Задачу поставил – и выполнил. Умотал, ушатал, разобрал норвежцев. Как он сам говорил, другой тактики против них нет. Он ее реализовал. Молодец», – цитирует Дементьева «Спорт-Экспресс».

Добавим, что Большунов впервые в карьере выиграл золото на чемпионата мира. До этого он четыре раза становился серебряным призером.