Дмитрий Губерниев: Меня беспокоит подготовка к чемпионату мира группы Маркуса Крамера

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев выразил мнение о готовности российских лыжников после женской индивидуальной гонки на чемпионате мира в Оберстдорфе.

«Сорина — огромный молодец, несколько секунд до бронзы. Лихо сражалась, сумела преодолеть последствия травмы, достойный результат.

Посмотрим, что будет дальше, но меня беспокоит подготовка к чемпионату группы Маркуса Крамера, мы видим тяжелого Белова, у Ступак не все в порядке, несмотря на хороший командный спринт», - сказал Губерниев в видео на своем телеграмм-канале.

Напомним, что лучшей из россиянок стала Татьяна Сорина, она показала пятое время, проиграв третьему месту семь секунд. Наталья Непряева пришла двенадцатой, Мария Истомина и Юлия Ступак заняли 28-е и 29-е место соответственно.

Соревнования продлятся до 7 марта.