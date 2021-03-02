Анфиса Резцова: Безусловно, соцсети мешают, но запрет - это не выход

«Если у них отобрать телефоны, они будут на взводе, так что это определенно не выход. Безусловно, соцсети мешают, они могут расслаблять, но если их этого лишить, они будут психовать, злиться, и от этого результаты лучше не станут», - цитирует Резцову «Sport24.ru».

Ранее Вяльбе предложила ввести запрет на использование лыжниками телефонов во время чемпионата мира по лыжным гонкам в немецком Оберстдорфе.

Напомним, в активе российской команды на данный момент одна золотая и одна бронзовая награды. Обе завоеваны мужчинами.